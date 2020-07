Caixão de vítima de COVID é aberto em enterro depois de erro de funerária

Na manhã deste domingo (26/7), o sepultamento da idosa Sely Soares da Rocha, 89, morta por COVID-19 na madrugada de sexta-feira (24/7) foi marcado por uma situaçãoe arriscada em Sobradinho, no Distrito Federal.Segundo Emerson da Rocha Barros, 22, neto da vítima, ele tinha escolhido um modelo dee, na hora do enterro, recebeu outro. O erro fez com que a família questionasse se o corpo seria mesmo o da avó. Com a, uma funcionária da funerária abriu o caixão para verificar.De acordo com a mulher de um dos netos de Sely, Ana Paula Sena, 25, quando achegou ao cemitério Campo da Esperança de Sobradinho II, ela explicou que a troca de cadáveres era muito difícil de acontecer, mas separa abrir o caixão, que estava lacrado, em acordo com o protocolo de manuseio das vítimas da COVID."O cemitério forneceu um par de luvas e ela começou a abrir os zíperes de vários sacos, até tirar uma foto da falecida lá dentro e nos mostrar", relata Ana Paula. Dessa forma, a família confirmou que se tratava de Sely.Para a família, afez a despedida ser mais triste. "Minha mãe não conseguia nem falar", lamenta Emerson. Outro parente, segundo Ana Paula, passou mal, combaixa. "Já é um momento muito difícil pra família, ter ainda que ver a mulher sem nenhum preparo abrindo o caixão, se arriscando", reclama.entrou em contato com funerária envolvida no caso. O funcionário que atendeu a reportagem não quis se identificar e disse não estar informado osobre o caso. "O rapaz da família escolheu um modelo de urna. Foi levada. Foi entregue. Houve um questionamento e uma das nossas colaboradoras foi lá e resolveu", afirma. Ele afirmou que não sabe como ela solucionou a situação. Ele também afirmou que o proprietário não se manifestaria neste