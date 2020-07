Primeiro laboratório de testes 5G é inaugurado em Brasília

O laboratório de testes da nova tecnologia foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (24) (foto: Divulgação/ Biotic) testes da internet móvel de quinta geração (5G) no Brasil foi inaugurado, na manhã desta sexta-feira (24), em Brasília. O espaço fica no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) e permite que o público utilize equipamentos capazes de operar a tecnologia, que ainda está sendo ativada de forma limitada no país. O evento teve transmissão on-line na plataforma da instituição. O primeiro laboratório deda internet móvel de quinta geração () no Brasil foi inaugurado, na manhã desta sexta-feira (24), em. O espaço fica no Parque Tecnológico de Brasília () e permite que o público utilize equipamentos capazes de operar a tecnologia, que ainda está sendo ativada de forma limitada no país. O evento teve transmissão on-line na plataforma da instituição.





12:00 - 24/07/2020 Ministério recebeu alerta de falta de fármaco essencial e sobra de cloroquina parque tecnológico para conhecer a tecnologia somente com visita marcada, em decorrência das medidas restritivas pelo novo coronavírus. Lá, elas irão experimentar uma velocidade 100 vezes maior de internet – 10 vezes mais que a 4G -, além de ter a oportunidade de participar de uma simulação de produção de uma fábrica, por meio da realidade virtual. As pessoas poderão visitar opara conhecer a tecnologia somente com visita marcada, em decorrência das medidas restritivas pelo novo coronavírus. Lá, elas irão experimentar uma velocidade 100 vezes maior de internet – 10 vezes mais que a-, além de ter a oportunidade de participar de uma simulação de produção de uma fábrica, por meio da realidade virtual.





No lançamento da nova tecnologia, o diretor-presidente da Biotic explicou que “o 5G está no debate mundial porque vai revolucionar todo o ecossistema e a vida das pessoas”.





Além disso, complementou a fala exemplificando que “se qualquer pessoa mudar a faixa do celular para o 5G que existe no laboratório, a diferença de velocidade é enorme”.





De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), responsável pelo parque tecnológico da capital, o principal objetivo do projeto é criar uma experiência que demonstre os diversos usos da 5G, exibindo a tecnologia e as transformações positivas que a mais nova geração da internet representa.





Com a parceria da Biotic S/A, a Vivo e a empresa chinesa Huawei – maior produtora de smartphones do mundo -, o espaço começou a ser instalado no início de março deste ano. O projeto progrediu mesmo com as dificuldades proporcionadas pela pandemia.





5G no Brasil





Até setembro, três operadoras de telecomunicações vão ativar o sinal da internet móvel de quinta geração no Brasil. Atualmente, existe apenas um aparelho de celular, que suporta a tecnologia, disponível no país.





Nessa sexta-feira (24), a operadora Vivo disponibilizou o sinal em Brasília: Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios e shoppings.





Está previsto para 2021 um leilão de frequências da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que a tecnologia seja oferecida de forma mais ampla. Inicialmente, o processo que deveria ocorrer neste ano – suspenso em decorrência da COVID-19 – sofreu atraso.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa