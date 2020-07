Prefeitura de São Paulo adia carnaval de 2021 por conta da pandemia

Carnaval de rua de São Paulo voltava a ser data de tradição na cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo)

O prefeito de, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 24, odo2021, incluindo os desfiles e os blocos nas ruas, que já estavam se tornando tradição na cidade, incluindo dividendos financeiros. "Estamos definindo uma nova data para o carnaval na cidade, será no final de maio ou começo de julho", disse.Covas anunciou também ode outros grandes eventos que ocorrem tradicionalmente na cidade, como ae aOs dois eventos podem ser realizados em novembro e as organizações estão definindo a maneira como ocorrerão, mas não há nada definido ainda. Se forem realizados, Covas disse queNa semana passada, Covas já haviaas celebrações dona Avenida Paulista, também por causa da covid-19. Outro eventofoi a prova da, que também se realiza na capital paulista."Apesar de a cidade sempre estar evoluindo no Plano São Paulo, ainda estamos enfrentando a pandemia", disse Covas. "Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade da realização do carnaval em fevereiro", comentou.