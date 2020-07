Bebê com síndrome de Down, o 'Super Chico', se recupera da COVID-19

“Respira, mãe! Nem sei como começar, mas vou tentar!”, escreve a mãe de Francisco Guedes Bombini, a advogada Daniela Guedes Bombini. O filho, que coleciona milhares de seguidores e curtidas nas redes sociais, venceu a COVID-19. “Estamos muito felizes! E ele parece que entende e já até voltou a ser um leão aqui, está soltando seus gritinhos, porque sente, certamente, tudo o que está acontecendo!”, celebra a mãe do menino que ficou conhecido como “Super Chico”. “Respira, mãe! Nem sei como começar, mas vou tentar!”, escreve a mãe de Francisco Guedes Bombini, a advogada Daniela Guedes Bombini. O filho, que coleciona milhares de seguidores e curtidas nas redes sociais, venceu a COVID-19. “Estamos muito felizes! E ele parece que entende e já até voltou a ser um leão aqui, está soltando seus gritinhos, porque sente, certamente, tudo o que está acontecendo!”, celebra a mãe do menino que ficou conhecido como “Super Chico”.







'Super Chico' e a mãe, Daniela Guedes Bombini (foto: Facebook/Reprodução)





Antes de ser internado pela COVID, ele era cuidado em sistema de ‘home care’, com enfermagem 24 horas e recebia atenção de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pediatra que o atendem em internação domiciliar. “Vira e mexe dava um pulo aqui no hospital para resolver coisas que foram aparecendo ao longo do tempo devido à sua fragilidade”, diz a mãe. “Sempre superou!”, relembra.





Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a família foi surpreendida com a confirmação de que Chico havia testado positivo para doença, que atinge o sistema respiratório. “Perdi o chão, sinceramente, mas, como sabem, vivemos um dia de cada vez e fomos deixando tudo se ajeitar!”, escreve a me pelo Facebook.









Nesta quinta-feira (23) completam-se 15 dias do início dos sintomas, que, para Chico, foram dores abdominais e no corpo. Ontem (22), a me ficou feliz em contar que tinha acabado de ser informada que Chico não transmite mais a COVID-19 e pôde ser transferido para a pediatria.





A mãe do mais novo super-herói agradeceu as orações e torcida dos amigos internautas. “Chico veio mesmo para nos ensinar e o que eu tenho pra dizer, por fim, é que tenho muito orgulho do meu super-herói, meu filho tão amado, Francisco! Bora, Chico, sair daqui do setor de COVID, torcendo para que os que ficam se recuperem e que tudo fique bem!”.