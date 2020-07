Novo estudo diz que hidroxicloroquina tem efeito em macacos, mas não em humanos

O estudo alemão, conduzido pelo German Primate Center, é mais um que vai contra a eficácia do remédio divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro como aposta no tratamento da doença.

O medicamento que é usado para combater doenças como a malária tinha se mostrado eficaz contra o vírus no coronavírus em, porém, o estudo mostra agora que não ele não é capaz de prevenir a infecção das células pulmonares humanas pelo novo coronavírus. Portanto, é improvável que a cloroquina impeça a propagação do vírus no pulmão e não deve ser usada no tratamento de-19, alerta o estudo.