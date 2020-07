Bolsonaro volta a defender uso de hidroxicloroquina no tratamento da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender neste sábado, 18, o uso de hidroxicloroquina no tratamento contra a covid-19. Infectado pelo novo coronavírus, o presidente fez uso do medicamento, que não tem eficácia comprovada contra a doença.



"Se não temos alternativa, vamos com a hidroxicloroquina", disse Bolsonaro a apoiadores que estavam em frente do Palácio da Alvorada. Ele usava máscara e estava acompanhado da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). "Não perturbem quem quer tomar a cloroquina", afirmou o presidente, muito aplaudido em seguida.



Mais cedo, Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais alimentando emas na residência oficial. Ele chegou a colocar a máscara no queixo enquanto falava à câmera, manuseada por um cinegrafista.