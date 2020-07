COVID: País tem 1.163 novas mortes em 24h e total chega a 77.851

Enquanto vacina não é desenvolvida no país, número de casos e mortes sobem assustadoramente (foto: Michael Dantas/AFP)

O Brasil registrou 1.163 novas mortes por coronavírus nesta sexta-feira (17), elevando o total de óbitos para 77.851. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 24 horas foram confirmados 34.177 novos casos da infecção no Brasil. Com isso, o número total de infectados pelo coronavírus chegou a 2.046.328. Deste total, 1.321.036 (64,6%) correspondem a pessoas que estão recuperadas e 647.441 (31,6%), ainda em acompanhamento.

Os dados do governo federal não significam que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.832 mortes emO estado de São Paulo registra um total 407.415 casos de COVID-19 e 19.377 mortes. O Ceará tem 145.938 infectados pela doença e 7.165 óbitos. O Rio de Janeiro tem 135.164 confirmações do novo coronavírus e 11.919 mortes.

Minas Gerais registrou 82 mortes e 2.801 novos casos no boletim desta sexta-feira. O total de óbitos é de 1.904, enquanto 87.271 pessoas já se infectaram com o vírus.