Dono de tubarões diz que comprou ovo em uma loja de animais exóticos

Um dos tubarões encontrados na chácara de colônia agrícola do Distrito Federal (foto: Reprodução) O proprietário do imóvel no qual foram encontrados três tubarões, em uma chácara na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, afirmou à polícia que comprou o ovo de um dos tubarões em uma loja de animais exóticos.













O rapaz recebeu multa de R$ 12 mil do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por maus-tratos, uma vez que o local foi considerado inadequado para a criação. O suspeito apresentou a documentação apenas de uma jiboia nativa do cerrado e do lagarto teiú. Pelas seis serpentes mantidas de forma ilegal, ele foi multado em R$ 27 mil.





O Ibama aguarda, ainda, a apresentação de documento sobre a origem dos três tubarões e da moreia. Caso contrário, o responsável receberá multa de R$ 2,6 mil por manter animal exótico sem autorização. Os peixes permanecem na chácara, enquanto o Ibama procura uma destinação adequada.