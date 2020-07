Naja, serpentes exóticas e, agora, tubarão! Peixe é achado em colônia agrícola no DF

Tubarão foi encontrado em uma residência na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires (foto: Material cedido ao Correio) tubarão na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Agentes da Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística (Dema) capturaram o animal em uma residência. Fontes policiais informaram ao Correio que o caso pode ter ligação com o A Polícia Civil encontrou, nesta sexta-feira (10/7), umnaSamambaia, em Vicente Pires. Agentes da Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística (Dema) capturaram o animal em uma residência. Fontes policiais informaram ao Correio que o caso pode tercom o jovem picado por uma naja na última terça-feira (7/7).





10:28 - 10/07/2020 Estudos clandestinos: polícia investiga se cobras achadas no DF são da Amazônia e do exterior aquário. A polícia acredita que a casa onde o animal estava é de um dos amigos do estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Lehmkuhl. Neste momento, o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Marco Freitas está se deslocando ao endereço para analisar de qual espécie é o animal. Não se sabe, no entanto, a procedência do tubarão e se ele é legalizado. O tubarão estava dentro de um. A polícia acredita que aonde o animal estava é de um dosdo estudante de medicina veterinária. Neste momento, o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Marco Freitas está se deslocando ao endereço para analisar de qualé o animal. Não se sabe, no entanto, a procedência do tubarão e se ele é legalizado.





Investigação sobre cobras e serpentes





polícia trabalha com algumas cobras em uma chácara no núcleo rural Taquara, em Planaltina. O proprietário do local era um dos amigos de Pedro, de acordo com a apuração policial. trabalha com algumas linhas de investigação em relação ao caso do jovem picado pela naja. Nesta quinta-feira (9/7), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreendeu 16em umano núcleo rural Taquara, em Planaltina. O proprietário do local era um dos amigos de Pedro, de acordo com a apuração policial.





Aos policiais, o rapaz informou que outro colega deles estava com as cobras e as levou para a chácara. “Estamos investigando a possibilidade desses jovens estarem envolvidos em um esquema de tráfico, mesmo que eles tenham esses animais apenas para a coleção”, afirmou Willian Ricardo, delegado da 14ª Delegacia de Polícia (Gama).





Há, ainda, a suspeita de que os jovens estejam envolvidos em um esquema ilegal de pesquisas e estudos de animais exóticos. Pedro Henrique Lehmkuhl está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Maria Auxiliadora. Na quinta-feira (9/7), ele acordou do coma e os médicos tiraram os tubos. Ele conversou e agradeceu pelo socorro prestado.





Para salvar o estudante, foi necessário trazer uma dose de soro antiofídico diretamente do Instituto Butantan, em São Paulo. A família importou outras dez doses preventivas dos Estados Unidos.





O estudante desenvolveu uma necrose no braço, além de lesões no coração, mas está respondendo bem ao tratamento e poderá ser transferido para o quarto do hospital. Ainda não há previsão para quando ele terá liberação para ir para casa.