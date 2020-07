'Ganhei de presente', diz jovem que estava com cobra americana ilegalmente

Criador de cobra ilegal no Brasil prestou depoimento na 14°DP e foi liberado (foto: Ana Raysa/Correio Braziliense) cobra que estava sendo criada ilegalmente no Distrito Federal. Da espécie corn snake, nativa do Estados Unidos, o animal foi apreendido no Riacho Fundo. A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta quinta-feira (16/7), mais umaque estava sendo criada ilegalmente no. Da espécie corn, nativa do, o animal foi apreendido no Riacho Fundo.









A cobra não é venenosa, porém ela não pode ser criada no Brasil. Equipe do Ibama conduziu o animal para o Centro de Triagem do órgão.





A polícia também fez busca na casa do Pedro Krambek, jovem que foi picado pela naja. O padrasto e a mãe de Pedro prestaram depoimento na 14°DP.