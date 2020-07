Víbora verde sem antiofídico no Brasil não será sacrificada

Víbora-verde-de-voguel é originária da Ásia, e suspeita da polícia é de que ela também seja fruto do tráfico de animais (foto: Zoológico de Brasília/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Ambientais (Ibama) afirmou, na manhã desta quarta-feira (15), que não tem a intenção de sacrificar ae que procura uma destinação para o animal – provavelmente, o, em São Paulo.A cobra é exótica, originária da Ásia e não temno Brasil. Ela foi entregue na sede doem Brasília, na sexta-feira (10).A assessoria de comunicação do Butantan disse que o instituto ainda não foi contatado pelo Ibama para receber a. Enquanto o destino do animal não é definido, a cobra permanece aos cuidados da equipe do Zoológico de Brasília, fechada em uma caixa.Nos próximos dias, caso a serpente ainda esteja no zoológico, a equipe deve começar a tentar alimentação com. Até o momento, a cobra ainda não comeu.A União Vegana pelo Ativismo (UVA), uma rede brasileira depresente em todas as regiões do país, disse ao Correio que o abate de animais apreendidos ou recuperados pelos órgão ambientais é vedado na Constituição Federal.Segundo nota, “a aplicação dos preceitos fundamentais contidos na Constituição Federal (artigos 5º, inciso II, e art. 225, § 1º, inciso VII), assim como na9.605/98 e no Decreto 6.514/08, impede a prática do abate e sacrifício de animais apreendidos. [...] A prática do abate desses animais ofende a Constituição, de modo que, ao invés de proteger os animais resgatados de maus tratos, permitiria a crueldade, desrespeitando a integridade e a vida deles. Ademais, a legislação brasileira ainda prevê a possibilidade de responsabilização cível, independentemente de penalização criminal ou administrativa, e que deve ser perseguida especialmente quando a ação gere prejuízos ao erário”.A cobra exótica foi entregue na sede do Ibama na sexta e transferida para oem seguida. A entrega da serpente foi feita espontaneamente pelo antigo dono dos animais e, por isso, ele não será responsabilizado.No entanto, a Polícia Civil investiga o caso, pois o delegado responsável, William Andrade, acredita que, pelo fato de a cobra também ser exótica, pode ter sidopelo mesmo grupo que trouxe a naja que picou estudante de medicina veterinária.Confira a nota da UVA na íntegra:Para a(UVA), a situação da víbora-verde-de-vogel (e de outras cobras apreendidas ou entregues recentemente às autoridades em Brasília) é trágica e reflete uma mentalidade antropocêntrica que precisa ser superada pela sociedade: a de que pessoas teriam o "direito" de possuir e comercializar animais não humanos como se fossem coisas. No caso dos exóticos, apenas para atender a vaidades, interesses e caprichos da elite que fetichiza esse poder de querer domesticar o que é selvagem.Defendemos que animais silvestres - quer nativos, quer exóticos - jamais deveriam ser mantidos como "pets"; o lugar deles é em seus habitats e o nosso dever é preservar/reestabelecer esses habitats.Essa é uma discussão ética que toda a sociedade precisa ter. Nas universidades, a discussão é fundamental, principalmente nos cursos de veterinária e biologia, que muitas vezes relativizam o comércio de animais silvestres, colocando o interesse comercial acima da ética.Infelizmente há animais que não podem ser reintroduzidos e, para esses, resta a tutela pelo Estado em zoológicos e centros de conservação, que é um desafio no caso de um animal para o qual sejam difíceis as condições de manejo.A aplicação dos preceitos fundamentais contidos na Constituição Federal (artigos 5º, inciso II, e art. 225, § 1º, inciso VII), assim como na Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e no Decreto 6.514/08, impede a prática do abate e sacrifício de animais apreendidos.Não há previsão legal que autorize as autoridades em sede administrativa ou judicial a promover o sacrifício dos animais apreendidos em decorrência de infração ambiental.A prática do abate desses animais ofende a Constituição, de modo que, ao invés de proteger os animais resgatados de maus tratos, permitiria a crueldade, desrespeitando a integridade e a vida deles. Ademais, a legislação brasileira ainda prevê a possibilidade de responsabilização cível, independentemente de penalização criminal ou administrativa, e que deve ser perseguida especialmente quando a ação gere prejuízos ao erário.Esperamos que essa cobra não pague com a vida por uma sucessão de erros humanos. * A UVA é uma rede que interliga coletivos locais, contando atualmente com 24 grupos vinculados, presentes em todas as regiões do país.Afirmamos o veganismo como um movimento em defesa da consideração moral de todos os animais, humanos e não humanos. Acreditamos que o veganismo deve se articular a outras lutas por justiça social e ser disseminado de forma acessível e popular.