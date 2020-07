Caso Miguel: Ministério Público denuncia Sarí Corte Real por abandono de incapaz

Sarí Gaspar Côrte Real, primeira-dama de Tamandaré (PE), estava responsável por Miguel Otávio, de 5 anos, quando ele caiu do 9º andar de um prédio no Recife (foto: Reprodução)





A mãe da criança havia saído do apartamento para passear com a cadela da família





Chorando e procurando pela mãe, Miguel entrou no elevador do edifício duas vezes para buscá-la. Ele chegou a ser impedido pela primeira vez por Sarí, mas conseguiu se desvencilhar na segunda tentativa. Em vídeos de câmeras de segurança, a mulher aparece apertando botões e deixando o menino sozinho no elevador.





A primeira-dama chegou a ser presa em flagrante logo após a morte de Miguel, mas foi liberada após pagar fiança de R$ 20 mil.