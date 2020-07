(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A esperança de uma vacina eficaz e segura contra o COVID-19 está forte em todo o mundo e é o maior objetivo dos laboratórios. No Brasil, o instituto Butantan segue no desenvolvimento dela e com novidades. Na manhã desta quinta-feira (09), o governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciou em seu twitter que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) autorizou o início da fase 3 de testes clínicos com a vacina, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech.









Bom dia, pessoal. Excelente notícia: a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) aprovou a realização da terceira fase de ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan com o laboratório Sinovac Biotech. %u2014 João Doria (@jdoriajr) July 9, 2020





Quem pode participar da pesquisa?

Os testes serão realizados em voluntários de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. Os participantes não podem ter sido infectados pelo vírus, não devem participar de outros estudos e mulheres não podem estar grávidas ou planejar uma gravidez por três meses.





As pesquisas se iniciarão na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (USP) e, após autorização, serão realizadas também na Universidade de Brasília (UnB); no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro; no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais; no Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná.





, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Teste parecido é feito com a vacina desenvolvida pela Universidade inglesa de Oxford em São Paulo e no Rio de Janeiro.





O diretor do Butantan,, à frente do estudo com a “Coronavac” disse em entrevista à rádio CBN nessa terça-feira (7) que a vacina é considerada uma das maisdo mundo e ainda afirmou estar otimista para disponibilizar o imunizante no Brasil no fim deste ano ou no início de 2021. Segundo ele, nos estudos preliminares, mais de 90% dos participantes desenvolveram anticorpos desejados.