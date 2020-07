Previsão aponta novo ciclone na região Sul do Brasil

(foto: Defesa Civil de SC/Divulgação)

A semana começou com a previsão de um novo ciclone extratropical nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Epagri/Ciram), o novo fenômeno vai provocar ventos de 60 a 80 km/h entre a noite de terça-feira, (7/6), e o dia de quarta-feira, (8/6).





SAIBA MAIS 11:03 - 06/07/2020 'Cidadão não, engenheiro civil, melhor que você': fiscal é intimidado por casal no Rio

10:56 - 06/07/2020 SP reabre parcialmente bares, restaurantes e salões de beleza nesta segunda-feira fenômeno, segundo o órgão de meteorologia, é resultado de uma área de baixa pressão formada sobre o sul do Paraguai e que se desloca sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em direção ao oceano. Os ventos se intensificam na costa, provocando chuva forte e agitação do mar. A Defesa Civil do estado de Santa Catarina também emitiu, no domingo (5/6), o alerta laranja para o risco de tempestades na região. O, segundo o órgão de meteorologia, é resultado de uma área de baixa pressão formada sobre o sul do Paraguai e que se desloca sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em direção ao oceano. Os ventos se intensificam na costa, provocando chuva forte e agitação do mar.





No entanto, de acordo com a Epagri/Ciram, apesar da previsão de ventos mais intensos, este evento não deve ter a mesma magnitude do ciclone bomba que atingiu a região na semana passada.





“Ciclones extratropicais são sistemas frequentes na costa sul do Brasil, causando alagamentos e ressacas, especialmente nos meses entre abril e setembro. Em média, nessa época do ano, dois a três ciclones em cada mês se formam no litoral do Uruguai e Sul do Brasil, influenciando as condições de tempo no Litoral de Santa Catarina”, explica o órgão.





fenômeno deixou um rastro de destruição em todas as regiões por onde passou. Na semana passada, um ciclone bomba deixou ao menos 10 pessoas mortas, 9 delas em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. Mais de 1,5 milhão de unidades consumidoras ficaram sem luz edeixou um rastro de destruição em todas as regiões por onde passou.





No sábado, (4/7), o presidente Bolsonaro chegou a sobrevoar as áreas afetadas pelo ciclone. Após o sobrevoo, que durou cerca de uma hora, Bolsonaro se reuniu com a equipe técnica da Defesa Civil catarinense para apresentação de um levantamento dos estragos.