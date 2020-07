Tempero, pimenta e maconha: PM frustra entrega de produtos em penitenciária

Tentativa de tráfico para detentos virou rotina, com PM frustrando planos de entrega (foto: Divulgação/PMDF) Polícia Militar com adolescentes nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em Brasília. Os envolvidos tentavam passar as mercadorias diversas para internos do centro, mas tiveram a ação frustrada pelos policiais. Frascos de pimenta, temperos diversos e drogas como maconha e cocaína foram alguns dos produtos encontrados pelaMilitar com adolescentes nas proximidades do Centro de Progressão(CPP), em Brasília. Os envolvidos tentavam passar as mercadorias diversas para internos do centro, mas tiveram a ação frustrada pelos policiais.





O caso aconteceu na tarde do último sábado (4/7), quando a PM flagrou dois adolescentes, de 16 anos, na entrada do Trecho 1 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Eles estavam dentro de um carro em atitude suspeita e demonstraram nervosismo com a abordagem.





Casos comum

O ato infracional dos adolescentes se tornou caso comum no local, segundo a PM. Poucas horas depois daquela abordagem, no começo da madrugada deste domingo (5/7), três homens foram presos por tráfico de drogas na tentativa da mesma ação. Um homem foi avistado com uma sacola preta, andando entre árvores do local, e correu na direção de um carro que dava cobertura ao encontrar os policiais.





Uma perseguição começou no Trecho 4 do SIA. Viaturas da PM alcançaram o veículo no Eixo Monumental, na altura da Igreja Rainha da Paz. Motorista e passageiro ainda tentaram fugir a pé, mas foram detidos. Com eles, os militares acharam porções de maconha, mais de mil reais em dinheiro e um celular.





A sacola preta também foi encontrada, próxima ao CPP, com vários cabos, fones de ouvido, carregadores de celular, uma grande quantidade de maconha, pequenas porções de ecstasy, cocaína e pacotes de tabaco. “O passageiro assumiu a posse da sacola, dizendo que uma mulher desconhecida pagou R$ 1.000,00 para que ele jogasse o conteúdo da sacola dentro do CPP, e alegou que seus companheiros não tinham ciência do teor da sacola, nem de suas intenções”, divulgou a PMDF, em nota.