Ministério da Saúde registra 602 novos óbitos pela covid-19; total vai a 64.867

O Ministério da Saúde registrou neste domingo, 5, novos 602 óbitos pela covid-19 no Brasil, alcançando 64.867 vítimas. A pasta também confirmou 26.051 contaminações nas últimas 24 horas. O País tem 1.603.055 casos da doença.



Do total de casos, 906.286 estão recuperados e 631.902, em acompanhamento.



O Estado de São Paulo segue com mais casos (320.179) e óbitos (16.078) pela covid-19. Na sequência, o Ceará tem 121.464 casos e 6.411 óbitos. Já o Rio de Janeiro, 121.292 infectados e 10.667 vítimas.



O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 4 mil mortes em avaliação. Os registros do fim de semana são menores, pois parte dos serviços de confirmação de casos e óbitos não funciona.



Os casos da doença seguem avançando em todas as regiões do Brasil, disse o ministério da Saúde na quarta-feira, 1. Segundo dados apresentados nesta data, 90,1% dos municípios (5.021) tinham casos da doença e 45,8%, mortos.