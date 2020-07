Caixa misteriosa encontrada no litoral pode ser de navio alemão naufragado em 1944

Caixa misteriosa foi encontrada na Praia do Sossego, em Itamaracá (foto: Reprodução/WhatsApp) pandemia do novo coronavírus, os moradores da praia do Sossego, em Itamaracá (PE), foram surpreendidos por uma caixa misteriosa que apareceu na areia em 23 de junho e ainda permanece no local. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), esse material pode ser semelhante ao encontrado Em meio à, os moradores da, em, foram surpreendidos por umaque apareceu na areia em 23 de junho e ainda permanece no local. De acordo com pesquisadores daesse material pode ser semelhante ao encontrado em Ipojuca, no litoral Sul do estado , em 2018. Na época, foi concluído que os pacotes pertenciam a um navio alemão que naufragou em 1944.

A Prefeitura de Itamaracá confirma que as caixas são de látex e se assemelham às outras que apareceram no litoral em 2018 . “Na ocasião, a Polícia Federal emitiu um laudo informando que essas caixas não oferecem nenhum risco à população e podem ser utilizadas para reciclagem”, disse a prefeitura em nota.

A Diretoria de Controle de Fontes Poluidoras da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) investigou a possibilidade de os fardos serem equipamentos usados para amenizar o impacto de navios a ao atracar em portos. Em outubro de 2018, os pesquisadores do Instituto Ciências do Mar (Labomar), pertencente à UFC, concluíram que os pacotes eram na verdade, provenientes ao navio alemão que naufragou no litoral nordestino em 1944.

Entenda

O navio alemão naufragou entre 1º e 4 de janeiro de 1944, mas só foi descoberto mais de 50 anos depois, em 1996, a cerca de mil quilômetros do litoral. A descoberta ocorreu durante pesquisas para tentar identificar a origem das manchas de óleo que surgiram no litoral do Nordeste.

Retirada

A orientação da Secretaria de Meio Ambiente do município é de avisar o órgão para a retirada das caixas. A população pode entrar em contato por meio de WhatsApp no número (81) 98161-7402

