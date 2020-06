'Escritório do crime' cobrava até R$ 1,5 milhão por homicídio

Foram presos nesta terça-feira os irmãos Leonardo Gouvêa da Silva e Leandro Gouvêa da Silva (foto: Divulgação/PCSC) Escritório do Crime', organização criminosa que comete assassinatos por encomenda, já chegou a cobrar R$ 1,5 milhão por 'contrato'. A informação foi repassada pelo delegado a jornalistas e divulgadas por portais, como o G1 e o jornal O Globo. Titular da da Delegacia de Homicídios (DH), Daniel Rosa disse que o chamado '', organização criminosa que cometepor encomenda, já chegou a cobrar R$ 1,5 milhão por 'contrato'. A informação foi repassada pelo delegado a jornalistas e divulgadas por portais, como o G1 e o jornal O Globo.





Foram presos nesta terça os irmãos Leonardo Gouvêa da Silva (chamado de "Mad") e Leandro Gouvêa da Silva (chamado de "Tonhão"). 'Mad' é apontado como chefe da organização, responsável pela negociação, planejamento, operacionalização e coordenação das ações criminosas.





13:31 - 30/06/2020 Delegado descarta participação de Escritório do Crime em execução de Marielle motorista do grupo, além de levantar informações e monitorar as vítimas. Outros dois denunciados cumprem funções semelhantes: os ex-policiais militares João Luiz da Silva (conhecido como 'Gago') e Anderson de Souza Oliveira (chamado de 'Mugão'). O irmão de Mad, 'Tonhão', atua comodo grupo, além de levantar informações e monitorar as vítimas. Outros doiscumprem funções semelhantes: os ex-policiais militares João Luiz da Silva (conhecido como '') e Anderson de Souza Oliveira (chamado de '').





Segundo investigação, eles possuem estreita ligação com o miliciano Adriano da Nóbrega, que foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-RJ na operação “Intocáveis”, em janeiro de 2019. Após ter prisão decretada, ele se tornou foragido.





Em fevereiro deste ano, Adriano foi morto em uma ação registrada como confronto contra a PM, na Bahia, durante operação que visava prendê-lo. À TV Globo, o delegado explicou que, com a morte do 'Capitão Adriano', Leonardo se tornou o chefe do grupo. Segundo Rosa, o escritório é constituído por matadores de aluguel, que são contratados por organizações criminosas para eliminar "desafetos".





Marielle Franco





Apesar da suspeita que havia, o delegado Daniel Rosa afirmou que o grupo não participou dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes. Um dos crimes investigados, e que foi solucionado nesta terça, é de Marcelo Diotti da Mata, executado no dia 14 de março de 2018, mesma data do homicídio de Marielle.





O miliciano Adriano da Nóbrega é apontado como mandante. Diotti já havia sido preso por homicídio e exploração de máquinas de caça-níqueis e era visto como desafeto por seus executores, segundo o MP.