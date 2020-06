Operação no RJ busca chefes do Escritório do Crime, grupo envolvido na morte Marielle Franco

A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado Janeiro (GAECO), braço do Ministério Público, cumprem, na manhã desta terça-feira (30) mandados de prisão contra cinco integrantes do, organização criminosa envolvida no assassinato da vereadorae do motorista, mortos em março de 2018.O principal alvo operação, batizada de Tânatos, é, conhecido como, sucessor do ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Adriano Magalhães da Nóbrega, no comando da quadrilha. Capitão Adriano, como ele era chamado, morreu em operação da polícia em 9 de fevereiro , após ser encontrado em uma chácara no interior da Bahia.Os agentes cumprem ainda 31 mandados de busca e apreensão em vários pontos da capital carioca - Leblon, Barra da Tijuca, favela Jorge Tuco, na Zona Norte do Rio, entre outros.