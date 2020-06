COVID-19: com 42.725 registros, Brasil tem segundo dia com maior número de casos novos

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.O total de brasileiros recuperados doé de





COVID-19 em Minas Gerais

Nas últimas, foram confirmados maise um aumento depessoas contaminadas.

O número de mortes pela COVID-19 saltou de 720 para 771 nas últimas 24 horas em Minas. Foram registradas 51 mortes no período de 24 horas, recorde desde o anúncio da primeira morte em 30 de março.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta (24), os casos confirmados são 31.343. Do total de 51 mortes registradas no balanço, foram seis em Teófilo Otoni, sete em Uberlândia e oito em Belo Horizonte.

A capital atingiu a marca de 104 mortes e 4.668 casos confirmados. Em Governador Valadares, o número de mortes passou de 27 para 30 em 24 horas. A cidade confirmou 688 casos. Uberlândia tem 63 mortes pela COVID-19 e 2.990 casos confirmados.

BH registra 14,89% de todos os casos confirmados no Estado. A maior parte dos diagnósticos positivos (85,11) está no interior, o que aponta a capilarização da doença, que atinge 646 municípios mineiros. As mortes foram confirmadas em 199 deles.