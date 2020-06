Moradores gravam policial enforcando jovem durante abordagem em SP

(foto: Reprodução/Internet)

Um policial militar deixou um homem desacordado durante uma abordagem policial em Carapicuíba (SP), no domingo (21/6). Um vídeo com imagens da ação, gravado por moradores, circula nas redes sociais.





Abordagem violenta da PM @PMESP hoje em Carapicuíba. %u201CMata Leão%u201D até a vítima desmaiar . Veja Governador @jdoriajr pic.twitter.com/QdXJlh1iZc — Ariel Castro Alves (@DeCastroAlves) June 21, 2020



O vídeo gravado por testemunhas não mostra o momento da tentativa de fuga. Mas registra o policial militar aplicando um golpe de estrangulamento em um dos jovens, o que dirigia a moto, vestido com camisa listrada e bermuda branca. Logo depois, ele fica desacordado no chão. Enquanto isso, o outro homem é xingado pelos PMs.





Em um segundo momento, o mesmo PM se ajoelha sobre o peito do homem e o enforca com a mão. A SSP informou, em nota ao Correio, que o jovem foi socorrido e levado a um pronto-socorro. Depois, foi encaminhado ao 1º DP do município, onde o caso foi registrado.





Os policiais envolvidos na ocorrência foram ouvidos ainda na noite de domingo e o comando da unidade abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias do caso. "Por precaução, os policiais foram afastados para funções administrativas e as imagens citadas são analisadas pela instituição", comentou a SSP.





O vídeo foi parar nas redes sociais e internautas associaram a abordagem em Carapicuíba às circunstâncias da morte de George Floyd, um homem negro que morreu após uma abordagem policial violenta na cidade de Minneapolis, nos Estados unidos. A morte gerou uma onde de protestos em diversos países contra o racismo e a violência policial.