Ativista Bolsonarista morre de COVID-19 após deixar acampamento

Geni morava no acampamento desde março e não quis deixar o local apesar da pandemia do coronavírus (foto: Felipe Pereira)

, 72 anos, é uma dos 47.869 brasileiros ( segundo a última contagem) que morreram vítimas daNesse caso, o que mais o que mais chama a atenção entre as milhares de mortes é que a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), provavelmente achou tratar-se de uma ''gripezinha'' e não devia acreditar no alto contágio e na letalidade da doença, em especial para pacientes da terceira idade., segundo seus interlocutores no acampamento que participava em frente a um, em, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro ( sem partido), Geni saiu direto do local para ficar internada durante 33 dias em um hospital público da capital paulista.

O acampamento de bolsonarista em frente a um quartel em São Paulo continua e ganhou o nome de Geni (foto: Felipe Pereira)

Deixou a casa onde morava

Ativista, ela trocou a própria casa por uma das barracas montadas na calçada e era uma dos cinco integrantes permanentes até o novo coronavírus aparecer. Começou a passar mal, com sintomas do novo coronavírus, três dias antes de aceitar procurar um médico para se tratar.



Geni não tinha parente . A Secretaria municipal de Direitos Humanos informou que procurou parentes de Geni e não encontrou. A cozinheira ficou mais de um mês internada em uma unidade hospitalar, onde lutou pela vida em um CTI, intubada.