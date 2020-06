COVID-19: Brasil passa de 45 mil mortes e tem dia com maior número de casos registrados

COVID-19 já causou 45.241 mortes no Brasil (foto: Soraia Piva)

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.



Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 1.282 óbitos e um aumento de 34.918 pessoas contaminadas. A quantidade de mortes é mais do que o dobro das 627 contabilizadas no balanço dessa segunda-feira.



Foi o maior número de contaminações registradas em 24h desde o início da pandemia.



O total de brasileiros recuperados do coronavírus é de 441.729.



COVID-19 em Minas Gerais

Minas detectou oficialmente 11.560 novos registrosda doença neste mês de, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) compilados pela reportagem.

O estado superou a marca de 500 mortes causadas pelo coronavírus. O número de casos confirmados subiu de 21.728 para 22.024 e a quantidade total de óbitos subiu de 481 para 502, um aumento de 21 mortes confirmadas no período de um dia.

Foram registradas nove mortes em Belo Horizonte, três mortes em Uberlândia, Ipatinga, Carandaí, Itajubá, Córrego do Bom Jesus, Morro da Garça, Naque e Belo Oriente.



A capital registra o maior número de casos, 3.412, e confirmou o maior número de mortes em um único dia, desde o registro da primeira em 16 março: foram nove. De acordo com o balanço, BH passou de 67 para 76, nove mortes a mais.



No Triângulo Mineiro, Uberlândia puxa o número de casos. O município é o segundo em número de mortes, 41, e de casos, com 2.135 diagnósticos positivos para a COVID-19. Na sequência, vem Juiz de Fora com 843 caos e 38 mortes.