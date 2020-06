Braço do estudo com hidroxicloroquina continua a ser avaliado, diz OMS

A OMS estuda a possibilidade de prosseguir com o uso da hidroxocloroquina em casos de COVID-19 (foto: Reprodução /Internet)

Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (),foi novamente questionado nesta segunda-feira, 8, sobre os estudos com. Durante entrevista coletiva, ele disse que a OMS continua a monitorar os números de seu estudo clínico Solidariedade e também outras investigações sobre o medicamento.Ryan afirmou que os números do estudo da OMS continuarão a ser avaliados, para se determinar se o uso da hidroxicloroquina continuará a ser testado ou não.A OMS chegou a suspender durante alguns dias os estudos para avaliar dados sobre esse braço da investigação, mas depois retomou os testes com o medicamento.Ryan disse ainda que a OMS avaliará os dados do ensaio clínico Recovery, do Reino Unido, que deve interromper os estudos com a hidroxicloroquina, como citado na semana passada pela própria OMS.Ele lembrou, de qualquer modo, que sempre há diferenças entre os estudos. "É desapontador, quer dizer, é sempre desapontador quando um teste não é bem-sucedido, porque é uma oportunidade potencial perdida. Mas temos de continuar a avaliar as evidências, um estudo não é nunca suficiente em termos de sinais clínicos positivos ou negativos. Grupos de pacientes podem diferir, as situações, as indicações terapêuticas e os resultados podem diferir", comentou.