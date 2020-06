Estado de São Paulo tem 144.593 casos e 9.188 mortes por covid-19

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, informou que chegou a 144.593 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Estado e a 9.188 a quantidade de óbitos por causa da doença.



De acordo com o secretário, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 67,5%, enquanto na Grande São Paulo o índice é de 75,5%.