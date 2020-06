Com crianças no carro, jovens são agredidas em manifestação pró-governo em Brasília

Braço da vítima ficou marcado após agressões (foto: Arquivo Pessoal)





“As agressões foram gratuitas. Um homem que estava no protesto viu que eu estava de cara fechada, me encarou de fora do carro e quis tirar satisfação, só falei que aquilo era ridículo e ele começou a me chamar de put*, vagabunda, comunista, demônio”, conta Kimberlly Oliveira, de 24 anos.









Por pessoas que dizem defender a família, mas atacaram a minha”, desabafou Kimberlly. As vítimas procuraram auxílio da Polícia Militar no local, mas contam que foram orientadas a sair do local e desencorajadas a prestar queixa. A jovem conta que a amiga também sofreu agressões, enquanto o carro foi alvo de chutes e tapas. “”, desabafou Kimberlly. As vítimas procuraram auxílio da Polícia Militar no local, mas contam que foram orientadas a sair do local e





A PM informou em nota que “foi acionada por uma mulher que disse ter sido agredida por manifestantes”, mas que “os militares conversaram com ela com o intuito de identificar os possíveis agressores” e ela não soube apontar quem seriam os responsáveis. “Apesar da insistência dos policiais para que ela registrasse a ocorrência, ela se negou a fazê-lo”, finalizou a corporação.

