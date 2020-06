Pfizer estima ter vacina contra COVID-19 já em outubro, mas em pequena escala

A diretora médica do laboratório Pfizer, Márjori Dulcine, disse que a empresa estima fabricar milhões de doses da vacina contra a COVID-19 já a partir de outubro deste ano. Entretanto, segundo ela, a produção em larga escala só deve ocorrer em 2021.

“Se tudo correr bem nas pesquisas que já estão em andamento, esperamos que emdeste ano nós sejamos capazes de disponibilizar algumaspara o mundo. (...) Nós estamos falando de uma vacina poder ser produzida e estar disponível em, em. A Pfizer, junto com a BioNTech, começou essa pesquisa no final de fevereiro. Em março, houve a 1ª aplicação da dose em 12 participantes na Alemanha. Agora, no início de maio, começou a aplicação nos Estados Unidos”, disse Márjori Dulcine em entrevista ao site Poder 360, neste domingo.