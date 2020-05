Oxford diz que pesquisa para vacina contra covid-19 avançará para novas fases

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira, 22, que a pesquisa clínica para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 seguirá para as próximas fases, após ter concluído a primeira etapa, em abril.



Em comunicado, a instituição informa que a fase dois do estudo vai expandir o número de participantes e a faixa etária dos pacientes. Os pesquisadores vão avaliar a resposta imunológica em pessoas de diferentes idades, para descobrir se há variação na maneira como idosos e crianças recebem a imunização.



Já na fase três, o objetivo será verificar como a dose atua em um número ainda maior de adultos e quão eficaz ela é na prevenção do coronavírus. "Os estudos clínicos estão progredindo muito bem e agora estamos iniciando pesquisas para avaliar quão bem a vacina induz respostas imunes em adultos mais velhos e para testar se ela pode fornecer proteção à população em geral", explicou o professor Andrew Pollard, chefe do departamento responsável pelas iniciativas.