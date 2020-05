Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 38 milhões; veja os números

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Nenhum apostador acertou os seis números da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira (27), em São Paulo. Os números do concurso 2.265 foram: 14 - 20 - 23 - 39 - 46 - 50. os seis números dasorteados nesta quarta-feira (27), em São Paulo. Os números do concurso 2.265 foram:









A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 38 milhões. O concurso 2.266 será no sábado (30).





As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.





A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.