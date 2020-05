Pesquisa aponta que casos de coronavírus no Brasil são sete vezes maiores do que números informados pelo governo

Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde (foto: José Dias/PR)



Universidade Federal de Pelotas (UFPel) concluiu que o Brasil tem sete vezes mais casos de coronavírus do que os



Uma pesquisa realizada pelaconcluiu que otemdo que os números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde . O levantamento foi divulgado pela RBS TV.

No Nordeste, Fortaleza e Recife têm os maiores índices de infectados. Já no Sudeste, São Paulo teve 3% da população infectada, e o Rio de Janeiro, 2%.



Os pesquisadores visitaram 21 das 27 capitais estaduais em casas escolhidas mediante sorteio. Foi analisada a proporção da população que se contaminou em cada região do país.



No total, foram entrevistadas 25.025 pessoas no Rio Grande do Sul com a participação de pesquisadores do Ibope e realizados testes rápidos para a COVID-19 em 133 municípios brasileiros. De acordo com os realizadores da pesquisa, essa amostragem representa, aproximadamente, 54 milhões de habitantes. Estatisticamente, é como se a pesquisa tivesse sido realizada em um quarto da população do Brasil.