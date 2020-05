Brasil registra 807 novas mortes por COVID-19 e passa das 23 mil

Brasil é o segundo país que mais registra de casos da COVID-19 (foto: STF-AFP)

De domingo para esta segunda-feira, o Brasil registrou mais 807 mortes e 11.687 novos diagnósticos positivos para o coronavírus. Conforme o boletim do Ministério da Saúde, o país agora contabiliza 23.473 mortes e 374.898 casos da doença. A taxa de letalidade do vírus no país é de 6,26%.



153.833 conseguiram se recuparar - 41% do número total de casos positivos.





Ainda segundo o Ministério da Saúde,

De domingo para esta segunda-feira, o. Conforme o boletim do Ministério da Saúde, o. A taxa de letalidade do vírus no país é de

Para conter o avanço já quase fora de controle, vários municípios brasileiros já convivem com restrições ainda maiores de isolamento social.

O balanço anterior da pasta federal registrava 22.666 mortes e 363.211 casos. De sábado para segunda, tinham sido contabilizados 653 novos óbitos e 15.813 novos diagnósticos positivos.



O recorde de mortes em 24 horas foi registrado no último dia 21, quando o ministério contabilizou 1.188 mortes. Já o recorde de casos foi registrado um dia depois (22). Na ocasião, foram contabilizados 20.803 diagnósitcos positivos apenas de um dia para o outro.





NO MUNDO



Conforme plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país que mais registra casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos estadunidenses, com mais de 1,6 milhões de casos. Na última sexta-feira, o país passou a Rússia no ranking. O dado choca ainda mais, quando levamos em conta que o Brasil é um dos que menos realizam testes para a doença.