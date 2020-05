Cadeirante mudo segura arma com os pés, escreve bilhete e tenta assalto em Canela-RS

A polícia de Canela, no interior do Rio Grande do Sul, registrou uma ocorrência curiosa na tarde desta segunda-feira (25). Um jovem de 19 anos, que é mudo, usa uma cadeira de rodas e tem paralisia cerebral, tentou assaltar uma joalheria com uma arma de brinquedo. Ele usou os pés para segurar o simulacro. As informações são do Jornal de Gramado.

De acordo com o veículo de imprensa, o crime aconteceu na Rua Júlio de Castilhos, por volta das 15h30. O jovem, que temesperou os clientes saírem da loja para entregar um bilhete ao proprietário do estabelecimento e

"Passa tudo. Não chama atenssão (sic)", dizia o bilhete escrito pelo rapaz com os pés.

O lojista contou ao Jornal de Gramado que pensou, inicialmente, que o jovem queria doações. Uma cliente chegou a colocar R$ 5 no bolso dele.

Quando puxou a arma de brinquedo com os pés, o jovem foi avistado por uma pessoa que estava fora da loja. Essa testemunha acionou a polícia.

Jovem não conseguiu assaltar loja em Canela, mas precisou prestar depoimento à polícia (foto: Reprodução/Jornal de Gramado)

Inicialmente, segundo o jornal, a polícia pensou que se tratava de um cadeirante armado, sem informações sobre a mudez ou a deficiência motora. Quando chegaram ao local, o simulacro já estava no chão.

O cadeirante prestou depoimento na Polícia Civil com ajuda de um parente e foi liberado. A instituição vai investigar o caso.

Ainda de acordo com o Jornal de Gramado, o irmão do rapaz está preso por assassinato e tentativa de homicídio em Canela.