Ramos compara mortes por coronavírus a números de acidentes

Segundo Luiz Eduardo Ramos, mídia deveria abordar de modo mais positivo as notícias sobre o novo coronavírus, que já levou a óbito 14.817 brasileiros (foto: Ed Alves/CB/D.A Pres) ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, voltou a criticar a imprensa na tarde desta sexta-feira (15/05) em coletiva de 500 dias do governo Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Segundo ele, a mídia deveria abordar de modo mais positivo as notícias sobre o novo coronavírus, que já levou a óbito 14.817 brasileiros.



"Como diz a Bíblia, não sabemos o dia e a hora. Mais um dado que não é Covid – a pneumonia: 80 mil. Todo mundo aqui deve andar de carro, deve andar de ônibus, pratica esportes. A média de mortes por ano de queda, afogamento, acidente automobilístico, lesões provocadas por toda a ordem: 164 mil mortes. Os números são impactantes, mas nem por isso é instaurado um clima de terror", apontou.





Ramos afirmou não minimizar o número de mortes no país, mas reforçou que também deve ser dado espaço à quantidade de pessoas que se recuperam do vírus. "Podem me criticar, não estou preocupado", concluiu.