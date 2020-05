Engenheiros e profissionais de saúde brasileiros criam respirador mecânico

O equipamento é simples e ainda vai ser apresentado à Anvisa (foto: Divulgação) Um grupo de engenheiros, médicos e fisioterapeutas de Brasília desenvolveu um respirador mecânico de baixo custo e agora pretende disponibilizar o equipamento em grande escala. Eles não têm fins lucrativos com o projeto e pedem ajuda política para realizar os trâmites burocráticos de aprovação do produto o mais rápido possível.









O projeto de criação do respirador de baixo custo foi financiado pelo movimento Brasília Maior que Covid (BMC), que recebe doações ao sistema de saúde do Distrito Federal. “Tecnicamente o equipamento não é um respirador mecânico, mas um automatizador de um respirador manual, mas podemos chamar de respirador para ficar mais fácil de entender”, explica Diego Heleno, engenheiro e articulador logístico do projeto.





Segundo levantamento feito pelo grupo, um respirador básico pode custar entre R$ 8 mil e R$ 15 mil, mas existem tipos de respiradores que custam até R$ 100 mil. Diego explica que a intenção do equipamento de baixo custo não é disputar com os respiradores usados nos hospitais. “Nosso equipamento não vem para substituir os respiradores mais caros, porque esses equipamentos são extremamente complexos, a nossa ideia é dar uma alternativa eficiente para quem precisa, mas não tem como usar um respirador”, disse.





Barateamento

O respirador criado pelo grupo custa até R$ 1 mil, a depender do custo dos insumos necessários para montar o respirador em cada município. No DF, o preço total varia entre R$ 500 e R$ 600. Esse barateamento foi possível ao se usar peças facilmente achadas, e portanto de baixo custo.





“Até chegarmos ao protótipo testamos vários materiais. Conseguimos baratear nas peças menores. Por exemplo, o tipo de motor que a gente usa tem em alta escala de disponibilidade, que é motor de para-brisa de carro”, explicou Paulo Souza, designer e programador e um dos participantes do projeto. Para ele, uma produção em larga escala poderia baratear ainda mais o equipamento.





Regulamentação

A ideia do grupo é disponibilizar uma licença de livre utilização do respirador de baixo custo, com restrições para que não seja permitido o uso com fins lucrativos. Para isso, precisarão regularizar o equipamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regula o uso de equipamentos médicos no Brasil. “Estamos documentando o funcionamento do produto para passar para a Anvisa. Depois disso esperamos conseguir disponibilizar o equipamento para parcerias, seja com o governo ou com a iniciativa privada. Acredito que teremos êxito em relação a isso”, afirmou Paulo Souza.





“A gente não quer morrer na praia. Trabalhamos muito, foram muitas horas nos dedicando a esse projeto. Sabemos que não é possível ajudar as pessoas sem uma autorização ou registro”, disse, Diego Heleno.





Diego afirma que recebe todos os dias mensagens de pessoas doentes pedindo o respirador. “É de apertar o coração, a gente fica pensando ‘Como faz agora, envia ou não envia?’ A pessoa pode assinar um termo de responsabilidade, mas e depois? Juridicamente, qual o melhor caminho?”, questiona.





Desde o início da pandemia, a Anvisa disponibilizou um passo a passo de como registrar um respirador ou ventilador pulmonar. Até a produção disponível em mercado um equipamento precisa passar por nove etapas, passando pela documentação do projeto, verificação e validação do equipamento. A Agência afirma que só registra um produto (seja ele medicamento, equipamento para saúde, cosmético ou alimento) se houver a solicitação da empresa interessada em fabricar e se houver a comprovação de eficácia e segurança deste produto.