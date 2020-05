Estado de São Paulo tem 47.711 casos e 3.949 mortes, diz secretário de Saúde

José Henrique Germann, secretário de Saúde do estado de São Paulo (foto: Print/ Vídeo)

O secretário de Saúde do estado de São Paulo,, informou que o estado apresenta 1.580 novos casos confirmados de contaminação pelonas últimas 24 horas, um crescimento deque soma 47.711 casos.Em entrevista coletiva no, o secretário também informou que, entre a segunda-feira (11) e esta terça-feira (12), morreram 206 pessoas por causa da, um aumento de 5,5%.Ao todo, no estado são 3.949 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.Segundo Germann, a taxa de ocupação dosem todo o estado é de 69,1% e na capital, de 85,7%.Na segunda-feira, o índice para a cidade deera de 89,6%.De acordo com o secretário, "a pequena queda se deve à entrada de novos leitos no sistema".