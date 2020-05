Sem acertadores, Mega-Sena acumula em R$ 90 milhões

Loteria Milionária, na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press) Mega-Sena, sorteados na noite de sábado (9), em São Paulo. Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.260 da, sorteados na noite de sábado (9), em São Paulo.

Os números sorteados no concurso foram: 12 – 14 – 34 – 35 – 37 – 47.

A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena. O concurso 2.261 será realizado na próxima quarta-feira (13).

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa