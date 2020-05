Usando máscara, empresária que agrediu enfermeiras depõe em Brasília

Usando máscara e óculos escuros, ela chegou à delegacia acompanhada dos advogados cerca de 20 minutos antes do horário marcado para o depoimento, às 12h, e não falou com a imprensa.

Ela é acusada de agredir verbalmente participantes de um ato em homenagem às vítimas de covid-19, em 1º de maio, Dia do Trabalhador. Após a confusão, com o auxílio das instituições de enfermagem, alguns manifestantes registraram o boletim de ocorrência relatando as agressões. Desde então, a polícia vem colhendo os depoimentos das vítimas e agressores - dois homens também são acusados da agressão, até mesmo física.





Para a enfermeira Bárbara Braga, que também participou do ato e recebeu uma ameaça de agressão de um dos apoiadores do presidente, outros agressores ainda precisam ser identificados.





“Eu prestei depoimento na delegacia na sexta-feira (8/05) e entreguei todos os vídeos que registravam outros agressores. Existem outras mulheres que nos chamaram de genocidas, que diziam que estávamos junto com os governadores para matar as pessoas. Eu espero que da mesma forma como eles vêm a público e colocam a cara para criar fake news, como a história dos jalecos, eles se retratem, porque nós estamos até agora sem entender o que motivou toda a agressão”, reclamou.





De acordo com Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), até o momento 11 enfermeiros entraram com queixas contra os agressores na Polícia Civil de forma individual e o próprio conselho registrou a denúncia no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

“Amanhã é comemorado o Dia Internacional de Enfermagem, e ano passado a ONU já havia reconhecido que este ano teríamos a semana da enfermagem. É relevante olharmos para o momento em que isso está acontecendo, em meio à pandemia, e com nossos profissionais na linha de frente mesmo tendo, em consequência disso, cada dia mais enfermeiros infectados. Nossa profissão enfrenta agressões todos os dias como as que apareceram nos vídeos, e isso não é aceitável”, ponderou o presidente do Coren-DF, Marcos Wesley,.

Enfermeiras que participaram do ato simbólico comentaram, em live no domingo (3/5), sobre as agressões sofridas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).