Software brasileiro tenta reforçar o combate ao coronavírus

O software será liberado para a fase de testes ainda nesta semana (foto: Reprodução/ Internet) pesquisadores brasileiros e especialistas voluntários lançou nesta sexta-feira (8) software capaz de detectar informações sobre a ação da COVID-19 no corpo humano. A campanha Seu cérebro diz é uma alternativa para contribuir com o combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A iniciativa, cuja fase de testes começa já, tem como objetivo fomentar estudos para controle e descoberta da cura da doença. Um grupo dee especialistas voluntários lançou nesta sexta-feira (8) software capaz de detectar informações sobre a ação da COVID-19 no corpo humano. A campanhaé uma alternativa para contribuir com o combate à pandemia do(Sars-Cov-2). A iniciativa, cuja fase de testes começa já, tem como objetivo fomentar estudos para controle e descoberta da cura da doença.









De acordo com o pesquisador e idealizador do projeto, Pablo Mattos, o equipamento tem como base as pesquisas mais avançadas em neurotecnologia, atividade que exerce influência na compreensão que as pessoas têm do cérebro e dos vários aspectos da consciência.





“O cérebro tem uma íntima ligação com o corpo através do sistema nervoso, além de enviar e receber sinais de todo o organismo, os quais são registrados nas estruturas cerebrais e acionam diversas áreas da mente. Essa nova tecnologia, portanto, é capaz de reconhecer padrões neurais e identificar como cada doença age no corpo humano, sendo uma forte aliada para detectar mais rapidamente se uma pessoa está infectada pela COVID-19 ou como ele se comporta no indivíduo”, explicou.





Segundo os resultados dos testes primários, feitos durante o desenvolvimento, o software consegue mapear em apenas cinco minutos o que está ocorrendo no cérebro e no organismo humano em tempo real. A reunião de informações do dispositivo se dá por meio de um teste rápido com o usuário infectado pela doença. A análise desse teste é feita pelas palavras reproduzidas pelo paciente durante o período em que ele é colocado em transe.





A neurocientista Alessandra Ghinato Mainieri, também colaboradora do projeto, afirma que o programa utilizado para as avaliações é um algoritmo de inteligência artificial que realiza um cálculo complexo de possibilidades para detecção de padrões tanto de pacientes quanto de determinada doença.





“Palavras-chave são associadas a redes neurais das mais variadas e, por meio de um cálculo de probabilidades, estima-se o padrão comum para determinado indivíduo e o nível de correlação do padrão individual com padrões neurais já cientificamente conhecidos que estão associados a certas patologias”, esclareceu.

Testes

As etapas de testes da aplicação do software serão efetuadas de três maneiras. Na primeira delas serão analisados os dados de pacientes já infectados pela COVID-19, com o propósito de entender como o vírus funciona. Nos estágios posteriores, serão colhidas informações de pessoas com sintomas leves para, assim, finalmente desenvolver formas de tentar conter o avanço da pandemia.





Para mais informações, acesse o site oficial da campanha: https://www.seucerebrodiz.com/ .

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus.

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra

Os boatos sobre o coronavírus: fique por dentro do que é verdade e mentira

Tudo sobre o coronavírus - Covid-19: da origem à chegada ao Brasil

Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?