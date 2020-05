Belém define trabalho doméstico como essencial durante bloqueio, contrariando norma nacional

Prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (foto: Divulgação/Prefeitura de Belém) Belém (PA), Zenaldo Coutinho (PSDB), anunciou que a atividade de empregadas domésticas será considerada essencial durante o período de lockdown no estado, que começa nesta quinta-feira (7) e vai até o dia 17 de maio. O bloqueio total das atividades torna mais rígidas as medidas de isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. O prefeito de(PA),(PSDB), anunciou que a atividade de empregadas domésticas será considerada essencial durante o período de lockdown no estado, que começa nesta quinta-feira (7) e vai até o dia. O bloqueio total das atividades torna mais rígidas as medidas de isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus.









A medida do prefeito, no entanto, vai de encontro à lei federal (Lei nº 13.979), criada no começo de fevereiro, que não inclui empregadas domésticas como serviço essencial. A função também não é citada nos dois decretos feitos posteriormente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ampliou a lista aprovada pelo Congresso.





O bloqueio total foi assinado pelo governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), em decreto (decreto nº 729) que entrou em vigor nessa terça-feira (5).