Mulher é expulsa de ônibus em Salvador por não usar máscara; veja vídeo

Mulher foi expulsa de ônibus com pontapés por não usar máscara (foto: Reprodução redes sociais) Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher sendo agredida e expulsa de um ônibus após entrar no veículo sem máscara de proteção contra o coronavírus. As imagens são da câmera de segurança da empresa de transportes e foram gravadas em Salvador na última terça-feira (5/5).

Vídeo: mulher é expulsa de ônibus em Salvador por não usar máscara



De acordo com o Consórcio Íntegra, que opera o transporte na capital baiana, alguns passageiros ficaram irritados com a situação e agrediram a vítima. A mulher teria entrado no ônibus com a máscara, mas depois retirou e se recusou a seguir o uso. Há relatos nas redes sociais de que a mulher teria espirrado antes de ser agredida.





A Polícia Militar da Bahia informou que enviou equipe para o local, mas, após realizar rondas, não encontrou nenhum envolvido.





A máscara é de uso obrigatório em Salvador desde 23 de abril.