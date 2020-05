Em novo recorde, Ministério da Saúde registra 615 mortes em 24 horas

(foto: STR/AFP)

O número depelo novonopassou de 7.921 paranas últimas 24 horas. Osem 24 horas é número recorde entre os dados divulgados pelo. O boletim epidemiológico, divulgado na noite desta quarta-feira (6), trouxe ainda o número deum acréscimo deem relação aos registros dessa terça (5). A taxa de letalidade, por sua vez, está em

O balanço anterior divulgado nessa terça registrava. O recorde de registro de mortes em 24 horas era desse boletim epidemiológico. Na ocasião, o Ministério da Saúde contabilizou 600 óbitos.é o estado com o maior número de infectados e mortos; 37.853 e 3.045, respectivamente.A segunda unidade federativa com mais confirmações é o, onde há 13.295 casos e 1.205 mortes. O Rio luta para não ser o segundo estado (depois do Amazonas) a entrar em colapso devido à COVID-19. Por lá, a taxa de ocupação de UTIs da rede estadual chega a 84% e 74% em enfermarias. Já na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação chega a 97%.Em terceiro lugar está o, com 12.304 casos e 848 mortes por coronavírus. Também no Nordeste,contabiliza 9.881 pessoas diagnosticadas e registra 803 mortes., que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto estado brasileiro que mais registra casos. Há 9.243 pessoas diagnosticadas com a doença e 751 mortos. Por lá, a situação é tão crítica que o setor funerário já enfrenta dificuldades e luta para não entrar em colapso.