Justiça determina registro obrigatório de raça em casos de coronavírus

Segundo a Justiça, a desigualdade racial influencia no contexto da pandemia (foto: Agência Brasil)

Dados relevantes

determinou que osregistrados e divulgados sobre osno país incluam, obrigatoriamente, informações sobre ados infectados. A decisão, liminar, atendeu a um pedido dae reconheceu a necessidade de identificar grupos mais vulneráveis à"Ada medida reside na própriae na necessidade premente de que os gestores adotem medidas realmente condizentes com as necessidades da população, especialmente a que se encontra em situação de maior", escreveu oSegundo a, adeve expedir diretrizes para aspara o preenchimentodos marcadores, conforme as categorias doque consideratoda a população que se autodeclara preta ou parda. Também devem ser registrados e divulgados dados dee dese aplica tanto a dados dequanto dee inclui ainda que as informações passem a fazer parte da apresentação pública dos dados de infecção e mortalidade, "a fim de melhor direcionar as políticas públicas de proteção à saúde da população mais vulnerável".argumenta que os dados são relevantes não apenas para demonstrar uma influência dano contexto da, mas também para que políticas públicas combatam essa disparidade."O que moveu a gente é um receio de que o racismo estrutural se apresente dessa forma.têm menos acesso à", disse oNo pedido, adepende do. Atambém argumenta que essa população tem maior dificuldade de fazer o isolamento social, já que a informalidade é deentre os trabalhadores negros, enquanto a mesma taxa é deentre os brancos.cita dados de 11 a 20 de março, período em que o percentual de negros entre os mortos poraumentou deem um cenário em que quase um terço dos casos não tinham identificação de raça ou cor.O cruzamento desses dados com dados de localização e gênero pode apontar outras vulnerabilidades, segundo a. "O recorte de localização, com a incorporação decomo, uma vez diante do histórico de formação das favelas, permite uma identificação pontual de quem tem sido afetado e a relação disso com a insuficiência do serviço de saúde".também considera importante relacionarquee também estão mais frequentemente em domicílios com mais de três moradores utilizando um mesmo cômodo como dormitório.também argumenta que a inclusão das informações atende a recomendações da, que pede especial atenção a "Procurado pelaafirmou que "os marcadores raça/cor já são coletados no sistema do Ministério da Saúde e apresentados nos Boletins Epidemiológicos da pasta".número 14, de 26 de abril, mostra querelacionada àforam em pessoas brancas;, em pessoas pardas;, em pessoas pretas;, em pessoas amarelas ; eem indígenas. Entretanto, o boletim informa queque haviam sido contabilizados até aquele momento foram excluídos da análise porque tiveram a variável raça/cor ignorada no registro.No caso dos óbitos,as mortes confirmadas até aquele momento tiveram a mesma variável não informada e ficaram de fora da análise, que apontoude vítimas brancas,de pardas,de pretas,de amarelas ede indígenas.também respondeu àque já cumpre o que foi determinado pela liminar. "O formuláriopara preenchimento de casos graves conta com o item raça/ cor. Desde a última semana, a plataforma ESus, de inserção de casos leves, passou a utilizar também o item raça/cor no cadastramento de dados".Apesar disso, a pagina principal do, mantido pela secretaria, não informa dados sobre raça/cor ao lado de outros marcadores, como faixa etária, bairro de residência e sexo. Segundo a, as informações etnorraciais precisam fazer parte da "apresentação pública dos dados".