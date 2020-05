Profissionais de saúde são aplaudidos em voo para Manaus

Voo saiu de Brasília rumo ao Amazonas. (foto: Reprodução/Twitter)

Umdacom destino anas redes sociais por conta de umapresentes na viagem. Eles, que seguiam para a capital do Amazonas com o objetivo deno, foram muito aplaudidos pelos demais passageiros.Durante o vídeo, o comandante da tripulação cita mais de dez profissionais de saúde presentes na viagem. O, que chegou a Manaus na madrugada desta segunda-feira,no fim da noite desse domingo.Durante a homenagem, o comandante pede que os profissionais se levantem. A partir daí, umaé dada. “Cada um deles está deixando suas famílias em casa, mudando de cidade e embarcando em uma missão honrosa”, ressalta o líder da tripulação. “e merecem os créditos por tanta dedicação”, diz, logo depois.Nesse domingo, o, anunciou que o Palácio do Planalto contratoupara. De acordo com o chefe da saúde federal, o estado vai contar com o reforço de, 12 farmacêuticos e 17 biomédicos.Segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde , divulgado nesta segunda-feira, osomapelo coronavírus e. O estado é o. O setor funerário amazonense luta para não entrar em colapso ante a pandemia.