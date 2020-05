Doria: vamos destinar R$ 300 milhões da Sabesp para o combate ao coronavírus

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo e a prefeitura da capital irão investir R$ 300 milhões do Fundo Municipal de Saneamento, oriundos de rendimentos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), para o combate ao novo coronavírus.



Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), "os R$ 300 milhões da Sabesp não irão impactar em nenhuma obra de infraestrutura". "Eram recursos que não estavam carimbados e que, agora, ao invés de serem utilizados para obras de infraestrutura, serão utilizados se necessário no combate ao coronavírus", disse Covas durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.