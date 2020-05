Brasil tem 7.288 mortes por COVID-19, divulga Ministério da Saúde

Primeiro estado a registrar caso da doença no país, São Paulo tem o maior número de infectados e mortos; 32.187 e 2.654, respectivamente. O boletim anterior apontava 31.772 casos e 2.627 óbitos. A taxa de letalidade no estado é de 8,24%.

Em terceiro lugar nesse ranking está Pernambuco, com 8.863 casos e 691 mortes por coronavírus. Por lá, a taxa de letalidade da doença é de 7,79%. Também no Nordeste, o Ceará contabiliza 8.501 pessoas diagnosticadas e também registrou 691 mortes – a taxa de letalidade é de 8,1%.





Amazonas O Amazonas, que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto estado brasileiro que mais registra casos. Há 7.313 pessoas diagnosticadas com a doença e 585 mortos. A taxa de letalidade da doença no estado é de 7,99%. Por lá, a situação é tão crítica que o setor funerário já enfrenta dificuldades e luta para não entrar em colapso.





O boletim anterior do Ministério da Saúde apontava que o Amazonas tinha 6.683 casos e 548 óbitos.





A segunda unidade federativa com mais confirmações é o, onde há 11.721 casos e 1.065 mortes. No estado, o índice de letalidade é de. O boletim anterior registrava 11.139 doentes e 1.019 mortos.