Brasil tem 7.321 mortes por COVID-19, divulga Ministério da Saúde

Primeiro estado a registrar caso da doença no país, São Paulo tem o maior número de infectados e mortos; 32.187 e 2.654, respectivamente. O boletim anterior apontava 31.772 casos e 2.627 óbitos. A taxa de letalidade no estado é de 8,24%.



O Ceará assumiu a terceira posição no ranking, com 11.040 casos confirmados e 712 óbitos. A taxa de letalidade é de 6,44%.



Pernambuco caiu para a quarta posição, com 8.863 pessoas diagnosticadas e 691 mortes – a taxa de letalidade é de 7,7%.





Amazonas O Amazonas, que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto estado brasileiro que mais registra casos. Há 7.242 pessoas diagnosticadas com a doença e 584 mortos. A taxa de letalidade da doença no estado é de 6,65%. Por lá, a situação é tão crítica que o setor funerário já enfrenta dificuldades e luta para não entrar em colapso.





Ministério da Saúde apontava que o Amazonas tinha 6.683 casos e 548 óbitos.



Minas Gerais

O número de mortes em Minas pela COVID-19O óbito foi registrado em Barbacena, um homem de 61 anos. Seguem em investigação outras 86 mortes, que podem ter sido causadas pelo novo coronavírus no estado.



MULTA EM BH O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou que a prefeitura irá multar quem não estiver utilizando máscaras como forma de proteção contra o coronavírus. Apesar do anúncio, Kalil não detalhou quando a medida está valendo e nem como será aplicada. "Não sei. Isso é um decreto. Vamos ver qual o valor mais adequado, copiar o que é (feito) no mundo e fazer igual", disse.



FLEXIBILIZAÇÃO Alexandre Kalil também informou que pretende flexibilizar o isolamento social na capital mineira, a partir do próximo dia 25. "Há essa perspectiva de flexibilização. Não é uma promessa. Depende da população, da curva (de infectados), da ocupação de leitos. Isso é muito complexo, mas é o que o grupo de infectologistas me autorizou a falar. Estou aqui falando em nome de um grupo de médicos infectologistas", frisou o prefeito.





A segunda unidade federativa com mais confirmações é o, onde há 11.721 casos e 1.065 mortes. No estado, o índice de letalidade é de. O boletim anterior registrava 11.139 doentes e 1.019 mortos.