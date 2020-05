Zema abre crédito de R$ 83,3 milhões para enfrentar coronavírus

Decretos foram publicados pelo governo estadual na última sexta-feira. (foto: Sarah Torres/ALMG)

Fundações vão receber auxílio

editouque autorizam a abertura deparaos efeitos impostos pela. Somadas, as decisões, publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais na última sexta-feira (1), vão possibilitar umde, aproximadamente,. Ovai receber cerca de— pouco mais de 88% do valor total dos créditos.O Decreto 206, que estabelece opara o enfrentamento à doença, foipor um(PL). A proposta tratou da transferência recursos provenientes das emendas impositivas , mecanismo utilizado pelos deputados estaduais para apresentar investimentos que devem constar no Orçamento anual do estado.O texto assinado por Zema determina a transferência de R$ 29,8 milhões ao Fundo Estadual de Saúde. O Decreto 204, por sua vez, permite a injeção de outros. Gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG),. A segunda parte dos valores encaminhados ao FES é oriunda do excesso de arrecadação de recursos recebidos por conta de desastres socioambientais.A transferência das emendas parlamentares vai possibilitar, também, que areceba. A, por sua vez, terá direito a, enquanto a, será contemplada com. A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais () vai ficar com pouco mais deA proposta aprovada pelos deputados estaduais mineiros prevê, ao todo, o aporte de R$ 300 milhões, Em 1° de abril, dia da votação do projeto, o presidente do Parlamento, Agostinho Patrus (PV), ressaltou a importância do PL 1.750/2020.“Os deputados estão espalhados pelas mais diversas regiões de Minas Gerais. Eles têm o termômetro sobre o que é necessário em cada uma das localidades. Vamos conseguir ir diretamente ao alvo, levando às comunidades e aos pontos de atendimento o que realmente precisam para enfrentar a pandemia”, disse, à ocasião.