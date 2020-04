Pesquisa aponta que 36% da população brasileira não teme o coronavírus

Segundo o Instituto Paraná, cerca de 75% dos idosos brasileiros têm medo do contágio. (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

35% do Sudeste não teme a COVID-19

Segundofeito peloda. O— está entre. Osanos, contudo, seguem caminho inverso:de contrair a COVID-19. Ainda de acordo com os dados,do diagnóstico positivo para a doença. As, por sua vez, sãoPara obter os números, o instituto utilizou um questionário on-line. Participaram da pesquisa, feita entre os dias 13 e 16 deste mês, 2.218 cidadãos, espalhados por 212 municípios, localizados nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.percentuais.De acordo com o Paraná Pesquisas, os cidadãos que cursaram apenas o Ensino Fundamental compõem, no que tange à escolaridade, a camada que menos demonstra temer o coronavírus. Enquanto 56,2% responderam positivamente quando perguntados sobre o medo de contrair a infecção, 41,7% dos entrevistados negaram o receio. O maior índice de medo imposto pela doença é visto na parcela da população que cursou o Ensino Superior: 67,1%.Ainda conforme a pesquisa,(PEA), composta por pessoas que trabalham ou estão procurando emprego,. Quando os dados são limitados aos que não fazem parte dos economicamente ativos, o percentual diminui para 33,6%.O levantamento diz, ainda, queo contágio. O número está abaixo do Nordeste (35,8%), do Sul (37,7%) e da união entre o Norte e o Centro-Oeste. Juntas, as regiões somam 41% de pessoas sem medo da infecção.O Sudeste é a região brasileira com mais casos confirmados da COVID-19. Segundo o mais recente boletim epidemiológico da doença, divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro têm, ao todo, cerca de 50% das 61.888 confirmações contabilizadas em território nacional