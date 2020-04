Combate ao coronavírus: Teich detalha distribuição de equipamentos

Nelson Teich assumiu a saúde federal na semana passada, substituindo Luiz Henrique Mandetta (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

encerrará esta semanacerca deaos profissionais de saúde,. Os números constam de mensagem do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, em seu perfil no Twitter.Destesrápidos, o ministro diz que quasepara osA logística conta com parceria dos ministérios da Infraestrutura, Defesa e a Polícia Rodoviária Federal."Quase 1 milhão de testes rápidos seguem nos próximos dias para os estados, o que será fundamental para respostas mais assertivas à COVID-19", postou Teich.



Segundo ele, foram recebidos 272 unidades de respiradores Um dos posts informa que foram contemplados o Amapá (25), Ceará (45), Espírito Santo (10), Pará (20), Piauí (20), Rio de Janeiro (40) e Santa Catarina (17). A ideia é repassar, ao todo, 14.100 respiradores.



Segundo Teich, o Amazonas já recebeu 35 e terá mais 20; Paraná contará com mais cinco, totalizando 20 entregues. "Com isso, estamos equipando melhor os hospitais para receber os pacientes com Covid-19", afirmou o ministro.