DF torna uso de máscara obrigatório após anunciar relaxamento do isolamento

O governador Ibaneis Rocha (DF) determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras no Distrito Federal a partir do dia 30 de abril, em razão da pandemia do novo coronavírus. Com isso, os estabelecimentos deverão proibir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem usando o equipamento de proteção individual.



"Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, a partir de 30 de abril de 2020, em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no âmbito do Distrito Federal, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias", diz o documento assinado por Ibaneis.



Ainda de acordo com o decreto, o governo do DF se compromete a fornecer máscaras à população que não tenha acesso ao produto. Os locais e datas da entrega serão especificados por meio de uma portaria.



Nesta quarta, 22, Ibaneis esteve no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros. Depois, em entrevista coletiva, ele baixou o tom das críticas em relação ao governo federal, disse que "o momento é de união" e afirmou que planeja a reabertura de escolas no DF, incluindo colégios militares.